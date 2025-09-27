Güllü'nün 1 hafta önceki hastane görüntüleri ortaya çıktı! Tedavi görüyormuş

Çınarcık'taki evinde kızı ve arkadaşı ile birlikte olduğu sırada pencereden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün itilip itilmediği merak konusu olmuştu.

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem verdiği ifadede, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü ifade etti.

Güllü adı ile ünlenen 51 yaşındaki Gül Tut, dün gece 6. katındaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Annem alkollüydü, Roman havası oynuyordu

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, bir itilme olmadığnı beliterek "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi.

Denge kaybı nedeni ile tedavi görüyormuş

Diğer yandan bir süredir denge kaybı yaşadığını öğrenilen Güllü'nün bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

Güllü'nün daha önce geçirdiği trafik kazası sonrası belinin kırıldığı, yürümekte zorluk çektiği ve uzun süre tedavi gördüğü biliniyordu.