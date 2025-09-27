  1. Ekonomim
  Güllü'nün 1 hafta önceki hastane görüntüleri ortaya çıktı! Tedavi görüyormuş
Güllü Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki 6. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Ardında soru işaretleri bıraktı. Güllü'nün ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Çınarcık'taki evinde kızı ve arkadaşı ile birlikte olduğu sırada pencereden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün itilip itilmediği merak konusu olmuştu.

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem verdiği ifadede, annesinin Roman havası oynarken dengesini kaybederek düştüğünü ifade etti. Güllü'nün 1 hafta önceki hastane görüntüleri ortaya çıktı! Tedavi görüyormuş - Resim : 1

Güllü adı ile ünlenen 51 yaşındaki Gül Tut, dün gece 6. katındaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşmüş ve hayatını kaybetmişti. 

Annem alkollüydü, Roman havası oynuyordu

 

Annem alkollüydü, Roman havası oynuyordu

Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem, verdiği ifadede, bir itilme olmadığnı beliterek "Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkolü olduğu için oynarken bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Sonra evden koşarak çıkarak aşağı indik" dedi. Güllü'nün 1 hafta önceki hastane görüntüleri ortaya çıktı! Tedavi görüyormuş - Resim : 3

Denge kaybı nedeni ile tedavi görüyormuş

Diğer yandan bir süredir denge kaybı yaşadığını öğrenilen Güllü'nün bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

Güllü'nün daha önce geçirdiği trafik kazası sonrası belinin kırıldığı, yürümekte zorluk çektiği ve uzun süre tedavi gördüğü biliniyordu. 

 

