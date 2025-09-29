Güllü'nün ailesinin avukatlarından açıklama: Savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içindeyiz

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın altıncu katındaki kapalı terasta şarkıcı Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, ev içi kamerasının görüntülerinde olay anının iki dakikalık bölümünün eksik olması, ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili olarak çeşitli iddialara neden oldu.

Güvenlik kamerası müzik seslerini kıstı

Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili de birçok iddia ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin ise güvenlik kamerasının özelliği olduğu öğrenildi.

Kameranın insan sesine duyarlı olduğu ve bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği, insan seslerinin ön plana çıkarıldığı bildirildi.

Görüntülerde de müzik sesinin insan sesine göre daha alttan geldiği duyuldu. Öte yandan, Güllü'nün otopsi raporunda ise darp ve cebir izinin bulunmadığı, yüksekten düşmeye bağlı yaraların ve izlerin bulunduğu öğrenildi.

Görüntülerin tamamı şöyle:

Yerler mayi sabunu ile silinmiş

Öte yandan yapılan incelemelerde, Güllü'nün bulunduğu zeminin kaygan olduğu ve bu nedenle de temizlik yapan kişinin de ifadesine başvurulduğu bildirildi. Yerlerin ise mayi sıvıyla (Arap sabunu) temizlendiği kaydedildi.

Ünlü şarkıcının, yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

"Roman havası oynamaya başladı, ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü"

Öte yandan, Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ise savcılıkta verdiği ifadede; "Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü" demişti.

İddialar üzerine Güllü'nün avukatlarından açıklama geldi

Güllü'nin avukatları, şarkıcının ölümüyle ilgili ortaya atılan çeşitli iddialarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sahne adıyla 'Güllü' olarak tanınan, Türk fantezi müziğinin unutulmaz seslerinden kıymetli sanatçımız Gül Tut'un (51), 26 Eylül 2025 gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesi, hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur.

Bu elim kayıp, sanat camiası ve sevenlerinin yüreklerinde derin bir acı bırakmıştır.

Olayın hemen ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yüksekten düşme' nedeniyle adli soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle devam etmektedir.

Müvekkilimizin manevi mirası ve ailesi adına, biz avukatları olarak, kamuoyunda dolaşan çeşitli spekülasyonlara ve infiale son vermek amacıyla, mevcut bilgiler ışığında aydınlatıcı bir açıklama yapma zorunluluğunu hissetmekteyiz.

Müvekkilimizin ailesinin talebi doğrultusunda, ölüme ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi ve soruşturmanın her aşamasında gerekli tüm delillerin (kamera kayıtları, otopsi raporu, tanık ifadeleri ve teknik incelemeler) incelenmesi için savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içerisindeyiz.

Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır. Bu süreçte, spekülatif haberlerin ve sosyal medya paylaşımlarının kamuoyunda infial yaratmaması adına, yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz.

Sanatçımız Gül Tut'un (Güllü) anısını yaşatmak ve adalet arayışımızı kararlılıkla sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."