Güllü'nün çocukları annelerinin son görüntüsünde neden "O ne lan" dediğini açıkladı

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden "Güllü" adıyla bilinen 52 yaşındaki Gül Tut, 27 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümünün ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ön incelemede Güllü'nün kanında yüksek düzeyde alkol olduğu saptanmış, otopsi raporunda ise tırnaklarından alınan örneklerde başka birisine ait örnekler tespit edilmemişti.

Güllü’nün hayatını kaybetmesinin ardından ilgili soruşturma başlatılırken, çocukları medyada yer alan haberler nedeniyle “acılarını dahi yaşayamadıklarını” ifade etti.

Güllü'nün ölümündeki yeni detaylar sır perdesini araladı: Bir rapor daha kaldı

Annesinin kameralara yansıyan "o ne lan" ifadesinin yanlış yorumlandığını söyleyen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem, "O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün gece saat 01:30 sıralarında kızı Tuğyan Ülkem ile kızının arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra orada oynarken dengesini kaybederek düştüğü belirtilen Güllü'nün ölümünden bir saat önce evinin salonunda çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Çıkan son görüntüde kızı Tuğyan'ın oynadığı, Güllü'nün şarkı söylediği, kızının arkadaşı Sultan'ın ise bu anları kayıt altına aldığı görüldü.

Neye "O ne lan" dedi?

Güllü'nün kızı Tuğyan ile oğlu Yağız, Sabah'a konuştu. "O ne lan" sözlerinin aslında ne anlama geldiği şu şekilde açıkladılar:

“Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Kahkahalar atıyorduk, oyun oynuyorduk. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir.”