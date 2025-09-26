  1. Ekonomim
Güllü'nün düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Evinin terasından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün ev içi kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü’nün düştüğü anlaşılıyor.

Ardından ise sanatıçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

Cumartesi günü son yolculuğa uğurlanacak

Güllü'nün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak İstanbul'a götürüldü.
Güllü'nün cenaze namazının yarın Tuzla ilçesindeki Sultan 1. Ahmet Camiinde öğle vakti kılınacağı öğrenildi.

