Güllü'nün kızı cezaevinden soruları yanıtladı: Sultan'dan hiç beklemezdim

'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla tutuklanan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cezaevinde verdiği röportajda, 'Annen senin yüzünü kapı kamerasına tanıtmadı mı?" sorusuna da yanıt verdir. Gülter, "Kapıya kamera takıldığı gün evde yoktum. Annem arkadaşlarında görmüş, taktırmış." dedi.

"Sultan, benden korktuğu için sustuysa neden yanımda uyuyup, koynumda ağladı?"

.Habertürk'ten Öznur Karslı Çetiner'e konuşan Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesinden kendisi hakkında 'Annesini itti' diyen Sultan Nur Ulu için; "Sultan'dan yana hiç beklemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve acı içindeyim. Benden korkuyorsa neden aylarca yanımda yattı, koynumda ağladı? Ama beni de yönlendirmeye çalıştılar. Fakat ben günah vebal almam. Sultan'a, 'Rapor kötü geldi kendini kurtar' dediler. Büyük bir acı iftiranın kalbimde kapladığı büyük bir yara hissediyorum ama her şey geçecek biliyorum" diye konuştu.

Annesinin mezarında yaşananları anlattı

Gözaltına alındığı gün annesinin mezarını ziyaret ettiğini söyleyen Gülter, "Saatlerce kaldım. Bağırarak bana 'katil' dediler diye ağladım. 'Kalk' dedim ya da 'beni de al' dedim. Susmuyorlar, suçluyorlar dedim. İnanmıyorlar, inanmayacaklar dedim. Sizlerin duymasını istemedim, o çığlıkları attım. Aslında ben beni suçlayanları, anneme şikâyet ettim" ifadelerini kullandı.

"Uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın"

Tuğyan Ülkem Gülter, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ağır iftiraların, toplum tarafından uğradığım zulmün başlangıcı Ferdi Aydın ve ona inananlardır. Onu Allah'a havale ediyorum. İnancım tam. Bunu en çok annem rahat uyusun diye ve kızım için sabırsızlıkla bekliyorum. Benim vicdanım çok rahat lakin beni buraya sokan, linç eden, susacağımı ya da susturabileceklerini zanneden insanların vicdanı rahat mı?

Haksızlığa uğramanın muhasebesini buna sebep olanlar yapmalı. Toplum bıkmadan sabahlara kadar bir kadının geçmişini namusunu haysiyetini ayaklar altına alan, yaşadığı acıyı yok sayan ve en acısı bir evladı olduğunu unutarak yaşattıkları baskıyla benim burada olmamı sağlayan insanları alkışlayan toplum eleştirisini de öz eleştirisini de kendisi yapsın. Haklı olmanın getirdiği huzur burada olmanın yangını ile karışmış olsa da bir gün buradan çıkacağımı biliyorum."

"Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım"

Kardeşi Tuğberk'in savcılık ifadesinde; "Ablamın 10 lafından 9'u yalandır" ifadelerini kullanmasına şu sözleri kullandı:

"Et tırnaktan ayrılmaz onun da ne kadar zor süreç geçirdiğinin farkındayım. Bu toplum beni katil ilan etti ama kardeşimi bana düşman edemezler. Ablası onu çok seviyor. O da bunu biliyor. Ben Güllü'nün, annemin kızıyım. Onun gibi güçlü duracağım. İlahi adalet er ya da geç yerini bulacak. Süreç ne kadar sürerse sürsün, ben pes etmeyeceğim."