Güllü'nün kızı o iddialara tepki gösterdi: Bakkala veresiye yazdıran insanlarız

Yalova'daki evinde camdan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü magazin dünyasını sarstı. Şarkıcının ölümünün ardından birçok iddia ortaya atılırken, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çıkan söylentilere tepki gösterdi.

Güllü’nün kızı Gülter, 'yasaklı madde kullandığı, sabıkasının olduğu ve annesiyle maddi çıkar ilişkisi kurduğu' yönündeki söylentilere sert çıktı ve yeni açıklamalarda bulundu.

Adli sicil kaydının temiz olduğunu ve hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadığını belirten Güllü’nün kızı, bu durumu testlerle de kanıtladığını söyledi. 2016 yılından bu yana aktif olarak çalışan bir birey olduğunu vurgulayan genç kadın, özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak görev yaptığını söyledi.

Aynı zamanda 4 yaşında bir kız çocuğu annesi olan genç kadın, çocuğunu tek başına büyüttüğünü belirtti. Eski eşinin cezaevine girmesiyle birlikte annesinin yanına yerleştiğini söyleyen Güllü’nün kızı, bu süreçte Sosyal Hizmetler’in yönlendirmesiyle çocuğu için uygun yaşam koşulları sağladığını ve sigortalı olarak çalıştığını belirtti.

"Suçlamaların ve söylentilerin tamamı iftira"

Tüm bu süreçte kendi emeğiyle ayakta kaldığını vurgulayan genç kadın, “Bana yöneltilen suçlamaların ve söylentilerin tamamı iftiradır” ifadelerini kullandı.

"Acımızı yaşayamadık"

Günaydın'a konuşan ve acısını yaşayamadığını söyleyen Tuğyan Ülkem Gülter, "Annemin doğum gününde mezarına giderken kardeşimin ve benim dizlerimiz titredi. Herkes bizden önce annemin mezarını ziyaret etti ama annemin ihtiyacı olan insanlar ben, kardeşim ve torunuydu. Biz annemizi ne nasıl defnettiğimizi anlayabildik, ne gasilhanedeki yüzünü hatırlayabildik, ne de camiyi hatırlayabildik. Biz acımızı yaşayamadık" dedi.

"Bize iftira atanlara hakkımızı helal etmiyoruz"

Öte yandan "Ekranlara çıkıp annemin yakını gibi kendini göstererek bize iftira atanlar, annemin yakını falan değildi" diyen genç kadın, "Bunu söylemek isterim. Ben ilahi adalete inanan biriyim. İlahi adalet yerini bulacaktır. Bize acımızı yaşatmadılar, bize iftira atanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Hâlâ daha acımızı yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı"

Annesiyle arasının iyi olmadığı iddialarına da cevap veren Gülter, "Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım" dedi.

"Bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlarız"

"Annemin güya 200 milyon TL parası varmış, bunlar tamamen yalan" diyen acılı kadın, "Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok. Benim kızım özel okula gidiyordu, fazla masraf olmasın diye devlet okuluna aldık. Denildiği gibi annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydık? Ben hayatım boyunca çalıştım. Bugüne kadar kredi kartı bile kullanmadım" sözlerini sarf etti.

"Yasaklı madde testini kızım için yaptırdım"

"Neden yasaklı madde testi yaptırdınız?" sorusuna cevap veren Güllü'nün kızı, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında kendimi kimseye ispatlamak için yaptırmadım. Ben bunu annem için yaptım. Ben annemin kızıyım. Anneme de 'yasaklı madde kullandı' dediler. Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı. Annemin raporları da tertemiz çıktı. Ben de bu testi kızım için yaptırdım. Kızım bu iftiradan zarar görmesin istedim. Nişanlıyım aynı zamanda onu da düşünerek yasaklı madde testi yaptırdım."

"Bize kim iftira attıysa, hukuk önünde bedelini ödeyecek"

"Hakkımızda kim günahımızı alıp, iftira atıyorsa onlardan şikayetçi olduk" diyen Gülter, "Avukatımız gerekli işlemleri başlattı, devam da edecek. Bizim amacımız maddiyat değil, biz onur mücadelesi veriyoruz. Bu süreçte çok yıpratıldık. Büyük iftiralara maruz kaldık. Bize kim iftira attıysa, hukuk önünde bedelini ödeyecek. Benim de kardeşimin de ciğeri yanıyor. Ben bir kız çocuğu annesiyim. Onu nasıl büyüttüğümü bir Allah bir ben bir de annem bilir. Benim adımı ağızlarına almadan önce bir anne olduğumu lütfen düşünsünler" dedi.