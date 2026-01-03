Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ses kaydı ortaya çıktı: 'Seni hazmediyorum anne, seni kıskanıyorum'

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ancak aradan geçen zamana rağmen olayla ilgili pek çok soru hâlâ yanıt bulabilmiş değil.

Güllü ve kızının yeni ses kayıtlarına ulaşıldı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği, o ses kayıtlarını sevgilisi Kervan'a ilettiği iddia edildi.

Çok sayıda ses kaydının en çarpıcı bölümü ise Tuğyan'ın annesiyle tartıştığı sırada söylediği "Ben seni hazmediyorum anne" sözleri oldu.

Kayıtlarda şu diyalog dikkat çekti:

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin."

Güllü'nün kayıp bilezikleri nerede?

Öte yandan Tuğyan'ın annesinin fotoğrafını çekerek Kervan'a gönderdiği bir karede ise ünlü sanatçının kolunda yer alan çok sayıda bilezik dikkat çekti.

4 Nisan 2025'te Güllü'nün mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan'a "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla ilettiği görüldü. Ancak Güllü'nün sır ölümünün ardından Güllü'ye ait bilezikler de bulunamadı.