  Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Bırakın annemin acısını yaşayayım, zamanı gelince konuşacağım
Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'den ilk sözler: Bırakın annemin acısını yaşayayım, zamanı gelince konuşacağım

Şarkıcı Güllü’nün cenazesinde büyük üzüntü yaşandı. Kızı Tuyan Ülkem, tabutun başında baygınlık geçirdi. Cenazeden sonra evine çekilen Tuyan'ın yakınlarına “Annemin acısını yaşamak istiyorum, zamanı gelince konuşacağım” dediği öne sürüldü.

26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın altıncu katındaki kapalı terasta şarkıcı Güllü, kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, avukatları "Savcılık ve kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içindeyiz" açıklamasında bulundu.

Güllü'nün kızı cenazede baygınlık geçirdi

Güllü'nün cenazesinde taziyeleri kabul eden oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin tabutuna sarılarak ağladı. Öte yandan Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem de cenaze sırasında baygınlık geçirdi. 

Güllü'nün kızının yakın dostu konuştu: Zamanı gelince konuşacak

Tuyan Ülkem cenaze töreninin ardından sessizliğini koruyordu. Güllü’nün 20 yıllık dostu Ayten Sazer, genç kızın en büyük üzüntüsünü ilk kez açıkladı.

Güllü’nün kızı isyanını ve acısını annesinin yakın arkadaşına anlattı. Sazer, Tuyan Ülkem’in “Bıraksınlar, annemin acısını yaşayalım. Ben zamanı gelince konuşacağım” dediğini söyledi.

"Bana acımı yaşatmadılar"

Show Haber’e konuşan Ayten Sazer, “Gözünün önünde olan bir şey. Tuyan’ın acısı şu an o kadar büyük ki… ‘Teyze canım yanıyor, bana acımı yaşatmadılar. Bize annemin acısını yaşatmadılar’ diyor” dedi.

"Güllü hayatta olsaydı benim çocuklarımı bu kadar üzmeyin derdi”

Güllü’nün ölümüne dair iddialara da cevap veren Ayten Sazer, “Yani iftira iftira iftira… Yazık günahtır. Helvasını ben yaptım. İrmiğini almış… Şekerini almış… Sanki malum oldu da aldı. Eğer Güllü hayatta olsaydı kesinlikle benim çocuklarımı bu kadar üzmeyin derdi” diye konuştu.

