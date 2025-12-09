Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltına alındı

26 Eylül’de Yalova-Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul-Büyükçekmece’de gözaltına alındı. Gülter ve arkadaşı Ulu, yurtdışına çıkmak için hazırlık yapıyordu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında,Tuğyan Ülkem Gülter hakkında bir süredir “riskli hareket profili” oluştuğu gerekçesiyle teknik ve fiziki takip tedbirleri uygulanıyordu.

Gözaltına alınan Gülter ve Ulu’nun İstanbul’daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın devam ettiği Yalova’ya sevk edilmeleri bekleniyor.

8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun avukatı bugün (9 Aralık) haklarında yapılan iddialar ve özel hayatın gizliliğini ihlali kapsamında 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.