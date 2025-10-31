Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran ifade: "Ben yaptım ama çok pişmanım ” dedi

Sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın'ın suç duyurusu üzerine, şarkıcı Güllü'nün kızı ve kızının arkadaşı Bircan Dülger ifade verdi. Dülger, savcılık ifadesinde, "Tuğyan bana 'Ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi" şeklinde konuştu.

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi’ne giderek şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "annesini öldürdü" sözleriyle suç duyurusunda bulunmuş ve Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını delil olarak savcılığa sunmuştu.

Aydın'ın savcılığa sunduğu söz konusu WhatsApp yazışmalarında Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi hakkında Bircan Dülger'e, "Gebersin", "Nolur beni annemden kurtar", "Ölsün", "Ne olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok" gibi ifadeler kullandığı görülmüştü.

Güllü'nün kızı Gülter ise savcılıktaki ifadesinde şunları söylemişti:

“Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum. Ancak bunları yalnızca ara sıra annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim”

"'Ben bu kadını öldüreceğim' dedi"

Sabah'ın haberine göre Gülter'in mesajlaştığı Bircan Dülger'in de savcılık ifadesi ortaya çıktı. Dülger, ifadesinde şunları söyledi:

"Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, 'Ben bu kadını öldüreceğim' dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti.

Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu nedenle de şu an tutuklu. Bu kişiden dolayı annesiyle arası bozuktu, hatta Sinan, Tuğyan'ın annesini dövmüştü. Gül ablanın eviyle evim karşılıklı. Tuğyan annesiyle her kavga edişinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeyi, el altından aldığını söylüyordu."

"Mesajları sildi, 'Ben yaptım ama çok pişmanım' dedi"

İfadesinde "Tuğyan'ın şimdiki sevgilisi evli ve çocuklu Kervan. Gül Abla, Tuğyan'ın ikinci kadın olmasını istemediği için bu ilişkiye karşı çıkmıştı, bu nedenle hep kavga ederlerdi" diyen Dülger ifadesine şöyle devam etti:

"Medyaya çıkan mesajları Tuğyan bana gönderdi. Annesiyle Kervan yüzünden kavga etmişti, bana 'Ölsün, gebersin, bu kadına artık bir şey olsun, yoruldum abla, ölmüyor' diye mesaj attı. Ancak dört gün önce bu mesajları sildi.

Ferdi'nin bu mesajlardan bilgisi olduğunu öğrenmiş. Beni aradı 'Kanlı tişörtüm sende mi?' diye sordu, annesi öldüğünde üzerindeki tişörtü almak için buluştuk. O gün bende kaldı. Hattının kapalı olduğunu söyleyip telefonumu aldı. O zaman mesajları sildi. Telefonunun kapalı olmadığını ben sonra fark ettim.

Gül ablanın cenazesinden sonra Tuğyan'a 'Üç ay önce annen için söylediklerine pişman mısın?' diye sordum. Burada kast ettiğim bana attığı mesajlardı. Tuğyan da bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla' dedi."

"Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi"

"Tuğyan'dan korktuğum için bugüne kadar hiçbir şey söyleyemedim. Vicdanımı rahatsız ettiği için Ferdi Bey'e anlattım" diyen Dülger, ifadesine şöyle devam etti:

"Tuğyan bana daha önce de 'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' diye sormuştu. Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Gül hanımı alkolik göstermek için dizdirdiklerini düşünüyorum.

Kervan'la sevgili olmasından sonra annesinden kurtulmak istiyordu çünkü aradaki tek engel annesiydi. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum.

Tuğyan beni aradı 'Beni savcılıktan arıyorlar, televizyona mesajlar düşmüş, beni gözaltına alacaklar, beni sattın. Ben yanarsam seni de yakarım' dedi."