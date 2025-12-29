Güllü’nün oğlu konuştu: Ablamın böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri vardır

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, "Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ablam hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğam. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" diye konuştu.

"Ablam o gece beni çığlıklar içinde aradı"

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yüksekten düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili konuşan ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Kartal'daki evinde uyuduğunu ve ablasının kendisini saat 01.42'de çığlıklar içinde aradığını, ardından yola çıktıklarını belirtti. Saat 03.10'da Çınarcık'a ulaştıklarını kaydeden Gülter, bu bilgilerin operatör kayıtlarıyla da net olduğunu vurguladı.

Cenaze günü neden donuk kaldığını anlattı

"Annem bana 'Güçlü ol, insanları toparla, sonra yalnızken ağla' derdi"

Cenazede ve kamera karşısında "donuk" görünmesine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Gülter, bunun yaşadığı şoktan kaynaklandığını belirterek, "Evet, donuktum. Çünkü dondum. İçeride annem vardı. Daha fazlası yok" ifadelerini kullandı.

Neden özür dilediğini açıkladı



A Haber'e açıklama yapan Gülter, cenazede sık sık "özür dilerim" demesinin sebebini de açıklayarak, şöyle dedi:

"Ben ağlayan biri değilim. Annem bana 'Güçlü ol, insanları toparla, sonra yalnızken ağla' derdi. Hastanede anneme söz verdim; güçlü olacaktım. Tabutun anneme ait olduğunu idrak ettiğimde ağladım ve verdiğim sözden dolayı ondan özür diledim."

Güllü evine neden kamera taktırdı?

Annesinin teknolojiye meraklı olduğunu söyleyen Tuğberk Yağız Gülter, kameraların eve yerleştirilme sürecini anlattı.

İstanbul'a taşındıktan sonra annesinin de evi ziyaret ettiğini aktaran Tuğberk Yağız Gülter, bir gün annesine telefonla ulaşamayınca evdeki kamera üzerinden seslendiğini, annesinin de bu durumu eğlenceli bulduğunu öne sürdü.

"Ablamın erkek arkadaşı Kervan yüzünden..."

Annesi, ablası ve ablasının erkek arkadaşı Kervan arasında uzun süredir ciddi bir gerilim yaşandığını iddia eden Tuğberk Yağız Gülter, özellikle annesi ile Kervan'ın arasının çok kötü olduğunu belirtti. Gülter, annesinin uzun zamandır Kervan'ı sevmediğini iddia etti.

Kameraların eve yerleştirilmesinin korku ya da güvenlik kaygısıyla ilgili olmadığını öne süren Tuğberk Yağız Gülter, annesinin böyle bir korkusu bulunmadığını belirterek, "Annem Allah'tan başka kimseden korkmazdı" dedi.

Tuğberk Yağız Gülter, olay günü kameralardan bazılarının devre dışı olmasının teknik nedenlere dayandığını öne sürdü. Mutfaktaki kameranın fişinin, mikrodalga fırına başka bir cihaz takılması sırasında çekilmiş olabileceğini söyledi.

"Ablam katilse ise Kervan için yapmıştır"

Gülter, “Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem. Ancak ablam, hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek bir karaktere sahiptir. Herkes gibi benim de gerçeğin ortaya çıkmasını istemem doğam. Ablam katilse, bunu Kervan için yapmıştır" ifadelerini kullandı.