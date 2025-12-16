Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir balkondan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor. Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürerken, soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte dosyadaki sis perdesi kademeli olarak kalkmaya başladı.

Daha önce Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, soruşturma kapsamında yeni bir gelişmenin daha kayda geçtiği öğrenildi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk ifadeye çağrıldı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk'in de ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Güllü’nün ölümü, ilk etapta şüpheli bir düşme olarak değerlendirilse de, emniyet güçlerinin çalışması ve toplanan deliller neticesinde olayın cinayet şüphesi altında incelenmesine yol açmıştı.

Ne olmuştu?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’ndeki Vali Akı Caddesi üzerinde yer alan 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden, henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirdi. Tut’un cenazesi, İstanbul’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bir süredir teknik takipte oldukları iddia edilen Tut’un kızı Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu’nun, yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alındığı ve Yalova’ya götürüldüğü öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde Ulu’nun babası Arif Ulu ile iki kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.