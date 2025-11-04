Güllü'nün ölümü için TÜBİTAK devreye girdi: Sesler analiz edilecek

Güllü'nün 26 Eylül'de yaşadığı apartmandaki dairesinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Ölüm üzerindeki kuşku bulutlarını dağıtmak için, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik kamerası kayıtlarındaki seslerin analiz edilmesi amacıyla TÜBİTAK'a başvurdu.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün düştüğü anlara ait ses kaydını içeren güvenlik kamerası görüntülerini TÜBİTAK'a sevk etti.

Kayıtlarda, tıkırtı seslerinin ardından Güllü'nün düştüğü, ailesinin ise çığlıklar eşliğinde merdivenlere koştuğu görülüyor.

Savcılık, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nden şu analizleri yapmasını talep etti:

Ses kayıtlarının iyileştirilmesi, Güllü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya ait seslerin birbirleriyle eşleştirilmesi, odada geçen konuşmaların ayrıntılı biçimde analiz edilmesi.

Her bir ses eşleştirmesinin ayrı ayrı deşifre edilip, raporun "ivedi" şekilde savcılığa sunulması istendi.

Soruşturma kapsamında daha önce ortaya çıkan bazı bilgiler, Güllü'nün ölümüyle ilgili soru işaretlerini artırmıştı:

İçişleri Bakanlığı kaynakları, Güllü'nün 5 Mart 2023 tarihinde iki kez KADES'e çağrı yaptığını doğruladı. Olay yerine gelen ekiplere rağmen Güllü'nün şikâyetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenilmişti. (Güllü'nün oğlu tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.)

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger, Güllü'nün kızının kendisine "Ben yaptım çok pişmanım abla" diyerek cinayeti itiraf ettiğini ileri sürmüştü.

Düşmeden kısa süre önce denge kaybı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Güllü'nün düştüğü zeminin kaygan olduğu iddiası ise soruşturmada yapılan incelemede yalanlanmış, zeminde kayganlaştırıcı madde bulunmadığı tespit edilmişti.