  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Güllü'nün ölümü için TÜBİTAK devreye girdi: Sesler analiz edilecek
Takip Et

Güllü'nün ölümü için TÜBİTAK devreye girdi: Sesler analiz edilecek

Yalova’da apartmandan düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma genişliyor. Savcılık, olay anına ait ses kayıtlarının incelenmesi için TÜBİTAK’tan detaylı akustik analiz raporu talep etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güllü'nün ölümü için TÜBİTAK devreye girdi: Sesler analiz edilecek
Takip Et

Güllü'nün 26 Eylül'de yaşadığı apartmandaki dairesinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Ölüm üzerindeki kuşku bulutlarını dağıtmak için, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik kamerası kayıtlarındaki seslerin analiz edilmesi amacıyla TÜBİTAK'a başvurdu.

Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün düştüğü anlara ait ses kaydını içeren güvenlik kamerası görüntülerini TÜBİTAK'a sevk etti.

Kayıtlarda, tıkırtı seslerinin ardından Güllü'nün düştüğü, ailesinin ise çığlıklar eşliğinde merdivenlere koştuğu görülüyor.

Savcılık, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nden şu analizleri yapmasını talep etti: 

Ses kayıtlarının iyileştirilmesi, Güllü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya ait seslerin birbirleriyle eşleştirilmesi, odada geçen konuşmaların ayrıntılı biçimde analiz edilmesi.

Her bir ses eşleştirmesinin ayrı ayrı deşifre edilip, raporun "ivedi" şekilde savcılığa sunulması istendi.

Soruşturma kapsamında daha önce ortaya çıkan bazı bilgiler, Güllü'nün ölümüyle ilgili soru işaretlerini artırmıştı:

İçişleri Bakanlığı kaynakları, Güllü'nün 5 Mart 2023 tarihinde iki kez KADES'e çağrı yaptığını doğruladı. Olay yerine gelen ekiplere rağmen Güllü'nün şikâyetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenilmişti. (Güllü'nün oğlu tarafından şiddet gördüğü iddia edilmişti.)

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger, Güllü'nün kızının kendisine "Ben yaptım çok pişmanım abla" diyerek cinayeti itiraf ettiğini ileri sürmüştü.

Düşmeden kısa süre önce denge kaybı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Güllü'nün düştüğü zeminin kaygan olduğu iddiası ise soruşturmada yapılan incelemede yalanlanmış, zeminde kayganlaştırıcı madde bulunmadığı tespit edilmişti.

Güllü hakkında şiddet iddiaları: İki kez KADES üzerinden yardım istemişGüllü hakkında şiddet iddiaları: İki kez KADES üzerinden yardım istemişGündem
Son dakika! Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Evdeki zeminle ilgili rapor ortaya çıktıSon dakika! Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Evdeki zeminle ilgili rapor ortaya çıktıGündem
Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran ifade: "Ben yaptım ama çok pişmanım ” dediGüllü'nün kızının arkadaşından kan donduran ifade: "Ben yaptım ama çok pişmanım ” dediGündem
Gündem
Avukatlık asgari ücret tarifesi 2026 (güncel); 1 dava için avukat kaç TL alır?
Avukatlık asgari ücret tarifesi 2026 (güncel); 1 dava için avukat kaç TL alır?
AJet uçağında korku dolu anlar: Çarpmaya hazır olun! (Video)
AJet uçağında korku dolu anlar: Çarpmaya hazır olun! (Video)
AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ne anlama geliyor?
AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ne anlama geliyor?
DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın mesajını paylaştı
DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan'ın mesajını paylaştı
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi
Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalan şoför hayatını kaybetti
Lastiğini değiştirdiği TIR'ın altında kalan şoför hayatını kaybetti