  3. Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporunda çarpıcı detaylar: Odadaki parkeler kaygan, pencereler alçak
Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği olayda, olay yeri inceleme ekipleri sanatçının düştüğü camın alçak ve yere yakın olduğunu ayrıca odadaki parkelerin çok kaygan olduğunu tutanaklara geçirdi.

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ve "Güllü" adıyla tanınan 52 yaşındaki şarkıcı Gül Tut'un evinde olay yeri inceleme ekipleri, incelmesini tamamladı.

Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporunda çarpıcı detaylar: Odadaki parkeler kaygan, pencereler alçak - Resim : 1Fotoğraf: Güllü’nün düşerek yaşamını yitirdiği evi

Sabah'ın haberine göre olay yeri inceleme ekipleri, Güllü'nün düştüğü camın bulunduğu odadaki yerin parkelerinin çok kaygan olduğunu fark etti.

Sanatçının, kısa süre önce evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı, daire giriş kapısına da şifreli kilit taktırdığı ifade edildi.

"Pencereler insan boyuna göre alçak"

Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporundaki detaylara ulaşıldı. Güllü'nün düştüğü odadaki pencerenin insan boyuna göre daha alçak ve yere yakın olduğu tespit edildi.

Güllü’nün ölümü sonrası inceleme raporunda çarpıcı detaylar: Odadaki parkeler kaygan, pencereler alçak - Resim : 2

Fotoğraf: Güllü’nün düştüğü odadaki pencerenin bu olduğu iddia ediliyor. (X)

"Kaygan parke" detayı tutanaklara eklendi

Basına yansıyan haberlere göre ekipler, kaymamak için tutunarak ilerledi ve odadaki incelemeyi güçlükle tamamladı.

Parkelerin kısa süre önce cilalandığı, evde bakım ve onarım yapıldığı düşünülüyor. Kaygan parke detayı soruşturma tutanaklarına da eklendi.

