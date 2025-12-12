Güllü'nün ölümünde ilk itiraf! Kızının arkadaşı Güllü'nün itildiğini söyledi

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül’de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen Güllü adı ile bilinen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına kaçmak hazırlığı yaparken yakalanmıştı. Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına almıştı.

Arkadaşı, Tuğyan'ın annesini ittiğini iddia etti

Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, olay anında Güllü ve kızıyla aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda cinayeti kızının işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre,Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından odadan itildiğini söyledi. Tuğyan Ülkem Gülter ise bu ifadeyi reddetti.

Gözaltındaki iki isim, birazdan Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.