Güllü'nün ölümünde yeni tanıktan kızıyla ilgili yeni iddia: 'Annemle dost olup onu öldüreceğim'

Şarkıcı Güllü’nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bir tanık ifadesi ortaya çıktı. Bircan Dülger'in yaptığı "Güllü'yü kızının ittiğini düşünüyorum" iddiasından sonra bir başka tanık olan Çağrı Kutlu da Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i suçlayarak, olayın kazadan çok kasıt içerdiğini öne sürdü.

Kutlu, Tuğyan ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını, aralarında zamanla yakın bir ilişki geliştiğini belirtti. Tuğyan’ın kendisine hem özel, hem de ailevi sorunlarını anlattığını öne süren Kutlu, Tuğyan’ın annesine karşı sürekli öfke ve şiddet içerikli düşünceler beslediğini ileri sürdü.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Çağrı Kutlu, ifadesinde şunları söyledi:

"Tuğyan'la yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum, hem de şahit oldum."

Nisan ayında Tuğyan'ın kendisini arayıp "Abi ben katil olacağım, kendisi her şeyi yapıyor ama benim hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dediğini iddia eden Kutlu, Tuğyan’ın annesiyle ilgili şiddet ve tehdit içerikli sözlerinin yanı sıra, evli ve çocuklu sevgilisi Kervan yüzünden de sürekli tartışmalar yaşadığını dile getirdi.

"Evde 2 milyonluk altın var"

Kutlu, ifadesinde "Tuğyan yanıma geldi, 'Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez' şeklinde söylemlerde bulundu. Annesi için 'Bu kadın ölecek. Ben annemle dost olup sonra onu öldüreceğim' dedi" iddiasında bulundu.

Tanık, Tuğyan’ın bir keresinde evin bakıcısının oğlundan yanında silah bulmasını istediğini, silahın ne için kullanılacağını belirtmediğini söyledi. Kutlu, “Ben olayın kaza olduğuna inanmıyorum” dedi.

Şüpheleri artıran ifadeler

Öte yandan tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini iddia etmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Çağrı Kutlu’nun ifadeleri, Güllü’nün ölümüyle ilgili şüpheleri artırdı.