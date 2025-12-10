Güllü’nün ölümüne yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’da yakalanmalarının ardından Yalova’ya getirildi. İki şüphelinin emniyetteki ifadelerinin alınmasına devam ediliyor. Operasyonda Gülter ve Ulu ile aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı.

Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi ise gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı dikkatli gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi.

Hataya asla yer vermememiz gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri"