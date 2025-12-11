Güllü'nün ölümüyle ilgili kritik gelişme: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu da Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 5 oldu

Arif Ulu'nun çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı öğrenildi. Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

"Dosyada gizlilik kararı"

Bu arada, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında basın yayın organlarına yansıyan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu, söz konusu rapora kimsenin ulaşamayacağını belirtti.

Öksüz, basın yayın organlarında birçok yanlış bilginin verildiğini, bundan dolayı kamuoyunda yanlış kanaat oluştuğuna işaret ederek, "Kimsenin bir rapora ulaştığı yok. Dosyada gizlilik kararı var. Gizli tutuyoruz. Henüz gerçeği anlatan yok" değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışına kaçarken yakalanmışlardı

Öte yandan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile onun arkadaşı Sultan Nur Ulu yurt dışına kaçarken yakalanmış, ikilinin Gürcistan ya da Fransa'ya gideceği ortaya çıkmıştı.

"Atacağım şimdi seni"

Ayrıca olay gecesine ait ev içi güvenlik kamerası kayıtları TÜBİTAK’a gönderildi. Uzmanlar, özel ses ayrıştırma teknikleriyle görüntülerdeki dip sesleri netleştirdi. İncelemede, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu değerlendirilen “Atacağım şimdi seni” cümlesi tespit edildi.