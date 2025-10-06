  1. Ekonomim
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde gözler Adli Tıp Kurumu'na çevrilirken beklenen rapor geldi. Avukatı kanındaki alkol miktarını paylaşarak, bulguların Güllü'nün yüksek alkol etkisiyle kazara düştüğü olasılığını desteklediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinde kızı Tuyan Ülkem Gülter ve onun kız arkadaşı ile eğlendiği sırada balkondan düşen ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümü ile ilgili herkesin merakla beklediği adli tıp raporu ortaya çıktı.

Yüksek alkol tespit edildi

Ekol TV'den Dilek Güngör'ün haberine göre avukatı Güllü'nün ATK raporuna ilişkin açıklama yaptı. 

Avukatı açıklamasında şunları kaydetti:

"Müvekkilim Gül Tut'un trajik vefatıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan toksikoloji raporu elimize ulaşmıştır.

Rapor, merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etonol promil bulunduğu tespit edildiğini, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır.

Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır.

Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.

Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir."

Güllü'nün otopsi raporu tamamlandı: Kanında yüksek miktarda alkol çıktı - Resim : 1

Otopsisinde darp izi gibi bulgulara rastlanılmadı

Soruşturma kapsamında çevredeki kamera kayıt incelemeleriyle şarkıcının komşularıyla yapılan görüşmelerde de olay günü herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirlendi.

Tut'un daha önce de evin zemin döşemesinin kaygan olmasından dolayı düştüğü, bu nedeniyle başvurduğu hastanedeki tedavisi sırasında polise, bu şekilde ifade verdiği öğrenildi.

Olay günü evde kızı, arkadaşı ve Güllü'nün dışında bir kişinin varlığı yönündeki iddialara yönelik de henüz herhangi bilgi ve delile ulaşılamadığı, şarkıcının yapılan otopsisinde de darp izi gibi bulgulara rastlanılmadığı bildirildi.

