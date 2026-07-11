Güllü'nün yeni bir videosu ortaya çıktı! Ayakta zorlukla şarkı söylediği görüntü gündeme oturdu

Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem mi öldürdü?

52 yaşındaki Güllü banyodan çıktıktan hemen sonra terastan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ilk etapta şüpheli bir kaza olduğu düşünülmüştü.

Kızının arkadaşından itiraf geldi

Soruşturma derinleştikçe olay anında evde bulunan kızı Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun kan donduran itirafları ortaya çıktı. İfadelerde ve TÜBİTAK tarafından incelenen ses kayıtlarında, kızının annesini ayaklarından tutarak aşağıya attığı iddia edildi.

Toksikoloji Raporu: Bursa Adli Tıp Kurumu raporuna göre Güllü’nün kanında 3,53 promil alkol ile reçeteli anksiyete ilacı tespit edilmişti. Adli Tıp, bu çok yüksek alkol oranının "kazara düşme olasılığını güçlü bir şekilde desteklediğini" mütalaa etmişti



Biyolojik İnceleme: Sanatçının tırnaklarında veya vücudunda başka birine ait DNA profiline veya boğuşma izine rastlanmadı.

Fiziksel Bilirkişi Raporu: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli tıp, yüksek fizik ve simülasyon uzmanlarına hazırlattığı 3D modelleme raporu ise seyrini değiştirmiştir. Raporda; düşüş açısı ve ivme değerlerinin doğal bir refleks veya denge kaybıyla uyuşmadığı, maktulün bir dış kuvvet veya fiziksel temasla (itilerek) düşmüş olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtti.