Gülşah Durbay neden öldü, hastalığı neydi, kaç yaşında? Gülşah Durbay hangi partiden, nereli?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İzmir'de yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GÜLŞAH DURBAY NEDEN ÖLDÜ?

Manisa Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜLŞAH DURBAY HASTALIĞI NEYDİ?

Gülşah Durbay, Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda kolon kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

GÜLŞAH DURBAY KAÇ YAŞINDA?

1988 Manisa doğumlu olan Gülşah Durbay, 36 yaşında vefat etti.

GÜLŞAH DURBAY NERENİN BELEDİYE BAŞKANI?

Gülşah Durbay, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

GÜLŞAH DURBAY HANGİ PARTİDEN?

Gülşah Durbay, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden seçilmişti.

GÜLŞAH DURBAY NERELİ?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Manisa'da doğmuştur.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa’da dünyaya gelmiş ve eğitim hayatına memleketinde başlamıştır. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden başarıyla mezun olmuştur. İlerleyen yıllarda akademik kariyerine devam ederek 2024'te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Ayrıca Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamış ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde ekonomi ve finans alanında doktora çalışmasına başlamıştır.

İş hayatında gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Kendi işini kurarak şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık hizmetleri vermiştir. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde başlamış, 2014'te İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı unvanını almıştır. Gıda Mühendisleri Odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) gibi birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev almıştır.