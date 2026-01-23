  1. Ekonomim
Gülşah Durbay, vefatının 40. gününde Şehzadeler'de anıldı

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi, merhume Başkan Gülşah Durbay’ı, vefatının 40. gününde kent genelinde düzenlenen lokma hayrıyla andı.

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 14 Aralık’ta hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı, vefatının 40'ıncı gününde dualarla andı. Gülşah Durbay’ın hatırasını yaşatmak amacıyla belediye tarafından şehrin farklı noktalarında lokma hayrı gerçekleştirildi.

Lokma hayrı; Şehzadeler Belediyesi hizmet binası önü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, MASKİ önü, Lale Meydanı, Nurlupınar, Muradiye Meydanı, Yarhasanlar Camii önü, İki Lüleli Camii ve Hatuniye Camii önüne olmak üzere 9 farklı noktada kurulan stantlarda yapıldı. 

"Halkın gönlünde yer edinmiş çok değerli bir isimdi"

Belediye Başkanı Hakan Şimşek, belediye hizmet binası önünde yapılan lokma hayrına katılarak, Durbay için okunan Kur’an-ı Kerim'i dinledi. Başkan Şimşek, daha sonra vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Şimşek, "Merhume Başkanımız Gülşah Durbay, görev süresi boyunca Şehzadeler’e samimiyetle hizmet etmiş, halkın gönlünde yer edinmiş çok değerli bir isimdi. Onu vefatının 40. gününde rahmet ve dualarla anıyoruz. Mekânı cennet olsun" dedi. 

