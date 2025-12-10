Gülşah Durbay'ın sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumunun "ciddiyetini koruduğunu" açıkladı.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serkan Saka, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, önceki açıklamamızdan bu yana herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadesini kullandı.

Organ yetmezliği teşhisi konmuştu

2 Aralık'ta yoğun bakıma kaldırılan Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği teşhisi konulmuştu.

Belediyeden yapılan son açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde kontrol altında devam etmektedir. Aksi yöndeki kötü niyetli dedikoduların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz" denilmişti.