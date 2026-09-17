Gülsen Tuncer neden öldü, hastalığı neydi? Gülsen Tuncer kaç yaşında, evli mi, nereli, kimdir?

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Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta ismi, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Arsen Hala" karakteriyle ve uzun yıllara yayılan sanat kariyeriyle tanınan Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.

GÜLSEN TUNCER NEDEN ÖLDÜ?

Gülsen Tuncer, uzun süredir mücadele ettiği ciddi sağlık sorunları ve kanser tedavisi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

GÜLSEN TUNCER HASTALIĞI NEYDİ?

Gülsen Tuncer'e bir süredir yürüttüğü sağlık mücadeleleri kapsamında dördüncü evre beyin kanseri teşhisi konulup ve usta sanatçı bu hastalık nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

GÜLSEN TUNCER HANGİ KANSERDİ?

Usta oyuncu Gülsen Tuncer'e dördüncü evre beyin kanseri teşhisi konulmuştu

GÜLSEN TUNCER KAÇ YAŞINDA?

1945 yılında dünyaya gelen Gülsen Tuncer, 81 yaşındaydı.

GÜLSEN TUNCER EVLİ Mİ?

Gülsen Tuncer, yönetmen ve senarist Engin Ayça ile evlidir.

GÜLSEN TUNCER NERELİ?

Gülsen Tuncer, Adana'da dünyaya geldi.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer, 1945 yılında Adana'da doğdu ve lise yıllarında Yıldız Kenter ile Melih Cevdet Anday gibi değerli isimlerden eğitim aldıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Profesyonel tiyatro hayatına 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun "Zilli Zarife" oyunuyla adım attı ve 50 yılı aşkın sanat kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyunu, sinema filmi ile dizide rol aldı.

Aynı zamanda yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık üstlenen Tuncer, özellikle unutulmaz televizyon dizisi "Aşk-ı Memnu"da canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. Kariyerinin son döneminde "Hâkim" adlı dizide de boy gösteren usta sanatçı, hem oyunculuğu hem de Cumhuriyet aydını kimliğiyle Türk sanat hayatında silinmez izler bıraktı.