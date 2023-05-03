Gülşen'e 10 ay hapis cezası

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırılarak, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Gülşen'in 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan Gülşen katılmadı. Duruşmada Gülşen'i avukatları temsil etti. Duruşmada savunma yapan Gülşen'in avukatları, söz konusu söyleminin tüm imam hatiplilere yönelik olmayıp, sadece sahnede yapılan şakadan ibaret olduğunu, imam hatiplilerin sosyal bir sınıf olmadığını belirtti. Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatını isteyerek, söz konusu teminat bedelinin iadesiyle bu tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülşen Çolakoğlu'nu 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığı, karşılanabilecek veya dosyaya yansıtılan bir zararın bulunmadığı ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varıldığı gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına da hükmetti. Öte yandan, sanık tarafından yatırılan 250 bin liralık güvence parasının kendisine geri verilmesine karar verildi.