Gülşen'in duruşması ertelendi

Konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasından hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada mahkeme, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu katılmadı.

Sanığın avukatları Emek Emre ve Orhan Erol Müezzinoğlu ile bazı müştekiler ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada talepler alındı.

Müşteki Eren Yıldırım, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Şahsa kızgınım, özrünü kabul etmiyorum. Seyirciye dönerek halka alkış tutturup hakaretini etmiştir. İtibar suikasti yapmıştır." dedi.

Gülşen'in avukatlarından Emek Emre, müvekkili hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için bankaya yatırdıkları 250 bin liralık güvence bedelinin iade edilmesini istedi.

Sanığın diğer avukatı Müezzinoğlu, bazı müştekilerin şikayetlerinden vazgeçtiğine vurgu yaparak, "Şikayetçiler gerçek mağdur değiller, tamamı 'suni mağdurlardır.' Aslında yapmaları gereken, kendilerini kullananlar hakkında şikayetçi olmalarıdır. Bir şikayetçi ifadesinde toplumsal hava nedeniyle CİMER'e yazdığını söylemiş ve şikayetçi olmamıştır. Bu havayı kim yarattı? Gülşen'in videosunun gece saatlerinde 150 milyon kez izlenmesini kim sağlamıştır? Videoyu Tiktok'ta yayınlayarak milyonlarca kez yayınlanmasını sağlayan kişi hakkında zorla getirme çıkarılmasını istiyoruz. Müştekilerin belki de birçoğu müvekkili görmeye duruşmaya geldi." diye konuştu.

Önder İmam Hatipliler Derneği avukatı Seçkin Koç ise davaya katılma taleplerinin olduğunu ifade etti.

Sanığın dava konusu bu ifadeyi kullandığını kabul ettiğini anlatan Koç, "Türk Dil Kurumu, sapıklığı 'anormal gayri tabii, sapık düşünce ve delice davranışları olan meczup' olarak tanımlıyor. Bu ülkede milyonlarca imam hatip mezunları vardır. Bir kişi bu ifadeyi kullanırsa insanların bundan zarar göreceği açıktır. Bir kişiye 'sapık' derseniz anlamı bellidir." diye konuştu.

Duruşmada söz alan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği avukatı Esin İzel Uysal, sanık lehine katılma talebinde bulunduklarını söyledi.

Mahkeme, sanık avukatının güvence bedelinin iade edilmesi talebinin reddine, Önder İmam Hatipliler Derneği'nin davaya müdahil olarak kabulüne karar verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğinin sanık lehine katılma talebi ile müştekilerin katılma taleplerini suçtan doğrudan zarar görmedikleri için reddeden mahkeme, dava dosyasını esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına göndererek duruşmayı erteledi.