Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programında gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan'ın çocuklara hediye ve harçlık dağıttığı sırada yanına gelen Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Erdoğan'ın elini öptü. Bu jestin ardından Erdoğan, Sarıbaş'a da 200 TL harçlık verdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi ve sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, bir konuşma yaptı.
Programda çocuklara hediyeler veren Erdoğan, 200'er TL de harçlık dağıttı. Bu sırada Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpmek istedi. Erdoğan, elini öpen Sarıbaş'a da 200 TL harçlık verdi.