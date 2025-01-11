  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık
Takip Et

Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programında gülümseten anlar yaşandı. Erdoğan'ın çocuklara hediye ve harçlık dağıttığı sırada yanına gelen Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Erdoğan'ın elini öptü. Bu jestin ardından Erdoğan, Sarıbaş'a da 200 TL harçlık verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık
Takip Et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi ve sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, bir konuşma yaptı.

Programda çocuklara hediyeler veren Erdoğan, 200'er TL de harçlık dağıttı. Bu sırada Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpmek istedi. Erdoğan, elini öpen Sarıbaş'a da 200 TL harçlık verdi.

Gündem
DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüşüyor
DEM Parti İmralı heyeti Selahattin Demirtaş ile görüşüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 memur alacak: Başvurular nasıl yapılacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1532 memur alacak
MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Barışla herkes kazanır'
Adana'da Cumhuriyet Savcısı adayı ölü bulundu: Paylaşımları dikkat çekti
Adana'da Cumhuriyet Savcısı adayı ölü bulundu: Paylaşımları dikkat çekti
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de
20 mahalle birleştirilecek, İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor iddiası: Hangi mahallelerden oluşacak?
20 mahalle birleştirilecek, İstanbul'a yeni bir ilçe geliyor iddiası