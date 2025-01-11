Gülümseten anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elini öpen milletvekiline 200 TL harçlık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi ve sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, bir konuşma yaptı.

Programda çocuklara hediyeler veren Erdoğan, 200'er TL de harçlık dağıttı. Bu sırada Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek elini öpmek istedi. Erdoğan, elini öpen Sarıbaş'a da 200 TL harçlık verdi.