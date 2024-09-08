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Gümrük muhafaza ekiplerince 3 ayda 253 kaçak araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran, temmuz ve ağustosta gerçekleştirdikleri operasyonlarda, çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenen 253 araca el koydu.

Haber Merkezi
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Gümrük muhafaza ekiplerince 3 ayda 253 kaçak araç ele geçirildi
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, gümrüklü yer ve sahalarda yapılan rutin denetim ve kontroller sonucu son 3 ayda 79 araç yakalama operasyonu gerçekleştirildi.

Gümrük sahalarına gelen araç ve yolculara yönelik gümrük tescil işlemleri esnasında, ekiplerin dikkatini çekerek şüpheli görülen şahıslara yönelik inceleme başlatıldı.

İncelemeler kapsamında söz konusu araçlardan bazılarının çalıntı, bazılarının ise Türkiye'de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucu harekete geçen Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, haziran, temmuz ve ağustosta düzenledikleri operasyonlarda 253 adet araç ele geçirdi.

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