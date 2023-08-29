Gümrük Müşavirleri Dernekleri Anıtkabir’i ziyaret etti

Beş dernek adına İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Serdar Keskin Anıtkabir Defterine 101. zafer yılını gururla kutladıklarını, gümrüklerde Türkiye’nin geleceği ve menfaati için çalıştıklarını; ancak 1 Eylül 1927’de yürürlüğe giren 1093 sayılı Gümrük Komisyoncuları Kanununun 21. yüzyılın şartlarına uymadığını yazdı.

Keskin, mesajını şöyle tamamladı:

“Şahsınız dehasında bu onurlu tarihin ve bu aziz vatanın bir parçası olmanın gururu ile Türk’e yakışan varlığımızı, özgürlüğümüzü, Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz şehitlerimizi, gazilerimizi ve adı bilinmeyen tüm kahramanlarımızı huzurunuzda şükran ve milletle anıyoruz.”