Gümrüklerde 2025'te 98 milyar 554 milyon lira değerinde kaçakçılık engellendi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında gümrüklerde yapılan denetimlerde 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Bolat, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrük kapılarında yürütülen denetim ve operasyonlara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.
100 milyon liraya yakın ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Bolat, 2025 yılı boyunca gümrüklerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda toplam 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.