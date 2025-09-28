  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gümrüklerde 74,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi
Takip Et

Gümrüklerde 74,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yılın dokuz ayında gerçekleştirdiği operasyonlarla 74,8 milyar lira değerinde kaçak eşyayı ele geçirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gümrüklerde 74,8 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi
Takip Et

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle, ekonomide kayıt dışılık ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek girişimlerin bertaraf edilmesi amaçlanıyor.

Bu doğrultuda iç piyasa dengesini korumak, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak girişimleri önlemek, ticaretin adil, yasal, rekabetçi, kesintisiz ve güvenli şekilde devamını sağlamak, temel öncelikler arasında yer alıyor.

En fazla kaçak eşya İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, bu kapsamdaki operasyonlarına kesintisiz devam ediyor. Gümrüklerde kaçakçılığı önlemek amacıyla yılın 9 ayında 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 74 milyar 777 milyon 919 bin 962 lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ocak-eylül döneminde yapılan operasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşanırken, ele geçirilen eşyaların değerinde yüzde 130 yükseliş görüldü.

Bu dönemde en fazla değerde kaçak eşyanın ele geçirildiği yerler, 31,7 milyar lirayla İstanbul Havalimanı, 11,6 milyar lirayla Gürbulak Gümrük Kapısı ve 4,1 milyar lirayla Kapıkule Gümrük Kapısı oldu. Bu operasyonlarda en fazla ele geçirilen kaçak ürün, uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti.

Kaçakçılığı önlemede teknolojinin tüm imkanlarından yararlanılıyor

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için gümrüklü alanlarda farklı tip ve modellerde x-ray tarama sistemleri kullanılıyor. 7 gün 24 esasına dayalı faaliyet gösteren bu sistemler, ekonomik ömürlerini tamamladıklarında Milli Tarama Sistemleri Projesi kapsamında yerli imkanlarla üretilen x-ray tarama sistemleriyle yenileniyor.

Bu kapsamda özellikle bagaj x-ray ile transmisyon ile geri yansıma teknolojisine sahip x-ray araç ve konteyner tarama sistemleri, her türlü kaçak eşya ve yasaklı maddelerin ülke girişine engel oluyor.

Transmisyon ve geri yansıma teknolojisinin bir arada kullanıldığı mobil x-ray tarama sisteminin de yakın zamanda faaliyete alınması planlanıyor. Bu sistemin yerli imkanlarla üretim süreci devam ediyor.

X-ray teknolojilerinin yanı sıra uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı, videoskop, yoğunluk ölçüm cihazı, araç takip sistemleri gibi birçok teknik sistem ve cihaz da adli işlemlere konu olacak unsurların tespit edilebilmesinde önemli rol oynuyor.

Gümrük kapılarından geçişlerin kontrolünde kullanılan tarama, araç takip, güvenlik kamera sistemleri ile dedektör köpekler gibi birçok farklı cihaz, sistem ve diğer unsurların sayıları ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.​​​​​​​

Simav için "deprem fırtınası" uyarısı: 2011'deki aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksekSimav için "deprem fırtınası" uyarısı: 2011'deki aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksekGündem
Simav’daki depremi önceden uyaran Prof. Dr. Üşümezsoy: Risk henüz bitmedi, fay enerjisini tamamen boşaltmış değilSimav’daki depremi önceden uyaran Prof. Dr. Üşümezsoy: Risk henüz bitmedi, fay enerjisini tamamen boşaltmış değilGündem
Gündem
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı’na katıldı
Simav için "deprem fırtınası" uyarısı: 2011'deki aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek
Simav için "deprem fırtınası" uyarısı: 2011'deki aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek
Tekirdağ'da poyraz üç gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Tekirdağ'da poyraz üç gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talebi
Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'a tutuklama talebi
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler hayatını kaybetti
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı