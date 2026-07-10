Gümrükte milyarlık uyuşturucu operasyonu

ANKARA (EKONOMİ)

Yapılan açıklamaya göre iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 153 kg uyuşturucu madde yakalandı.

İlk İlk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir TIR, risk kriterleri doğrultusunda X-Ray tarama sistemine sevk edildi.

X-Ray taraması sırasında araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı arama ve kontroller neticesinde, 450 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 526 kilogram 327 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer operasyonda ise, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yine Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir başka TIR, şüpheli bulunarak detaylı aramaya sokuldu. Arama ve kontrollerde 530 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 626 kilogram 944 gram uyuşturucu madde yakalandı. Olayda kullanılan ve piyasa değeri 6.5 milyon lira olan iki TIR'a da el konuldu.