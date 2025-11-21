  1. Ekonomim
Gümüşhane Valiliği, dışarıdan getirdikleri pideyi yemelerinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 29 öğrenciden 23'ünün taburcu edildiğini, 6'sının müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

Gümüşhane Valiliği, Kelkit Ünlüpınar beldesi İmam Hatip Ortaokulu'nda 29 öğrencinin "bulantı, kusma ve karın ağrısı" şikayetleriyle hastaneye kaldırılması üzerine yazılı açıklama yaptı.Gümüşhane'de 29 öğrenci zehirlendi, 6'sının tedavisi sürüyor - Resim : 1

Açıklamanın ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Kelkit ilçesinde pansiyona dışarıdan sipariş ettikleri pideden yedikten sonra rahatsızlanarak, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınan öğrencileri ziyaret etti. Vali Baruş, tedavisi süren öğrencilere, geçmiş olsun dileklerini iletti

 Açıklamada, öğrencilerin bugün saat 16.14'te 112 ambulansları ve ayaktan başvurularla Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiği belirtildi. Valilik, öğrencilerin öğle yemeğinde pide ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandıklarının ifade edildiğini bildirirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Tedavi altına alınan 29 öğrenciden 23'ünün saat 19.00 itibarıyla taburcu edildiği, 6 öğrencinin ise müşahede altında tutulmaya devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin su ve gıda numuneleri alarak laboratuvar incelemelerine başladığı, Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da olayla ilgili adli soruşturma başlattığı ifade edildi.

