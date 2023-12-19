Gümüşhane'de art arda depremler... Prof. Dr. Naci Görür fay hattını işaret ederek uyardı

Haftanın ilk gününe depremle başlayan Gümüşhane, bir kez daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün saat 01.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi.

Görür: Yedisu Fayına stres yükleyebilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'de yaşanan art arda depremlerle ilgili uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Görür, Erzincan - Bingöl arasında deprem beklenen Yedisu Fayı'na dikkat çekti. Görür şunları söyledi:

"Arkadaşlarım Gümüşhane’de olan depremleri merak ediyorlar. Biri dün gece öbürü bu akşam oldu. Dün olanı Yeşilyurt-Kelkit’te (4,3), bu akşamki ise Cemalli-Kelkit’te oldu (4,0). Her iki deprem de Kuzey Anadolu Fayından Yeşilyurt - Olur arasında uzanan Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Depremler küçük ama Erzincan - Bingöl arasında deprem beklediğimiz Yedisu Fayına belirli ölçüde stres yükleyebilir, sevgiyle."