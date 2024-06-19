Gümüşhane'de bulundu, dünyada bir örneği daha yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Satala Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı sezonunda bulunan ve Ankara Bölge Laboratuvarı'nın katkılarıyla araziden kaldırılan Roma dönemi lejyoner zırhının restore edildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Geç Roma Dönemi'ne tarihlendirilen zırhın, Lorica Squamata modeline ait olduğu ve modelin bilinen ilk örneği olarak büyük bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

Bakanlık, 2021 yılında Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'ne getirilen ve ilk belgeleme aşamasında toprağı ile birlikte korunan zırhının, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde röntgen ve tomografi ile incelendiğini bilgisi verildi.

"Bu tür zırhlar günümüze nadiren ulaşabilmekte"

Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu anlaşılan zırhın kenarlarından alınan 3 levhalık bloğun mikro CT görüntülemesi sayesinde tam ölçüleri ve kısmen metalurjik özelliği tespit edildi. Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda 3 yıl süren titiz çalışmalar sonucunda, zırhın tüm levhaları yerinde kodlanarak konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Zırh, manken üzerinde yeniden dikilerek orijinal formuna getirildi ve ayağa kaldırıldı. Roma döneminde lejyoner zırhları, kişiye özel olmamakla birlikte gerektiğinde tamir edilerek tekrar kullanılıyor ve tamir edilemeyecek kadar zarar gördüklerinde eritilip başka malzemelere dönüştürülüyordu. Bu nedenle bu tür zırhlar günümüze nadiren ulaşabilmekte."