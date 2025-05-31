  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gümüşhane’ye idare mahkemesi kurulacak
Takip Et

Gümüşhane’ye idare mahkemesi kurulacak

Gümüşhane ve Bayburt'u kapsayacak idare mahkemesinin kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gümüşhane’ye idare mahkemesi kurulacak
Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak Gümüşhane’de idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Gümüşhane ilinde idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.

Liste baştan aşağı değişti! Dünyanın en pahalı orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!Liste baştan aşağı değişti! Dünyanın en pahalı orduları açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada!Yaşam

 

 

SPK, Borsa İstanbul’da tedbir sürelerini uzattıSPK, Borsa İstanbul’da tedbir sürelerini uzattıEkonomi

 

 

Gündem
Erişim engeli getirilmişti! X'ten Ekrem İmamoğlu hamlesi
Erişim engeli getirilmişti! X'ten Ekrem İmamoğlu hamlesi
Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Kartalkaya faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Kartalkaya faciasında ilk duruşma tarihi belli oldu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti ve CHP'ye ziyaret
Kurtulmuş'tan AK Parti ve CHP'ye ziyaret
Papara'ya yasa dışı bahis soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
Papara'ya yasa dışı bahis soruşturması: 12 şüpheli tutuklandı
Narin Güran davasında karar: Tüm sanıklara ceza verildi
Narin Güran davasında karar: Tüm sanıklara ceza verildi