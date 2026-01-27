Günde sadece 10 müşteriye hizmet veren restorana inceleme başlatıldı

Günde yalnızca 10 müşteriye hizmet verdiği iddia edilen ZMASH isimli işletme hakkında inceleme başlatıldı.

İstanbul’daki söz konusu işletme hakkında, günde yalnızca 10 müşterinin kabul edildiği, rezervasyon için daha önce gitmiş olmak ya da referans gerektiği gibi kuralları olduğu iddia edilmişti.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işletme hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Kaplan şu ifadeleri kullandı: Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır. İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir. Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız.