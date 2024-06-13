Gündem olmuştu: Özgür Özel’in Erdoğan’a hediyesi 'Payidar Gondol' ne anlama geliyor? 

CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmesinin yankıları sürüyor. Özel’in Erdoğan’a hediye ettiği “Payidar Gondol” isimli cam kase gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la olan ilk görüşmesinde Erdoğan’a Paşabahçe’nin “Gururla” koleksiyonundan ‘Cumhuriyet Ateşi’ objesini hediye eden Özel, bu kez yine aynı seride bulunan “Payidar Gondol” objesini hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise CHP lideri Özgür Özel’e Türkiye’nin çeşitli yerlerini temsil eden zeytinyağı ve farklı yörelerin çifte kavrulmuş lokumunu hediye etti.

Ne anlama geliyor?

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre 2. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanan “Payidar Gondol”, TBMM’nin gücünü, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyet’in sürekliliğini simgeliyor. Defne, genelde zaferin ve barışın simgesi olarak kullanılıyor; kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü anlatıyor. Meşe ise gücü, kudreti, bilgeliği sembolize ediyor.

Sınırlı sayıda, 2023 adet üretilen “Payidar Gondol”un üzerindeki rölyef desenlerin tümü el işçiliğiyle altın yaldız kullanılarak dekorlandı.