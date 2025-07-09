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Gündem "Terörsüz Türkiye" süreci: TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın’ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşamaya ilişkin TBMM Başkanı Kurtulmuş'a kapsamlı sunum yaptı.

Haber Merkezi
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Gündem "Terörsüz Türkiye" süreci: TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın’ı kabul etti
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ANKARA - EKONOMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan kurtulmuş, Milli İstihbarat Teşkileti (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ı kabul etti.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre MİT Başkanı Kalın, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler hakkında, TBMM Başkanı Kurtulmuş’a kapsamlı bir sunum yaptı.

Ayrıca kabulde, silahların teslim edilmeye başlanması ve sonrasında izlenecek yol haritası ile TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulması planlanan komisyona ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

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