Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Türkiye’ye gelecek

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Güney Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis Türkiye'ye gelecek.

Özgür Gazete Kıbrıs'ın haberine göre Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP 31 zirvesine katılacak ve etkinlikte bir konuşma gerçekleştirecek.

Hristodulidis'ten açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Hristodulidis, Antalya’nın ev sahipliğinde kasım ayında düzenlenecek olan COP31 İklim Zirvesi’ne katılacağını “Elbette katılacağım. Kıbrıs Cumhuriyeti bu zirvelere her zaman katılır" sözleriyle açıkladı.

Diplomatik sürecin gösterişten ve kamuoyuna yönelik açıklamalardan uzak yürütüldüğünü belirten Hristodulidis, zirveye davet edilmesinin Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlar da taşıyan bir gelişme olduğunu belirtti ve "Kamuoyuna yansımadan yürüttüğümüz diplomatik ve siyasi çabalarımız sonucunda bir netice elde etmiş olmaktan memnunum” dedi.

"Her türlü olasılığa karşı hazırlanıyoruz"

Hristodulidis, “zirve sırasında olumsuz gelişmeler yaşanma ihtimaline” ilişkin soruyu da; “Her türlü olasılığa karşı hazırlanıyoruz ve hiçbir ihtimali göz ardı etmediğimizi söylemeliyim” şeklinde yanıtladı.

Hristodulidis böyle bir durumda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından da karşılık verileceğini belirten Hristodulidis, AB’nin 27 üye devletten oluştuğunu hatırlattı.