Güney Kore: ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim "her an" görüşebilir

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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Ulusal Meclis'te istihbarat komitesine verdiği brifing sırasında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Değerlendirmede, "Kuzey Kore-ABD zirvesini (Trump ve Kim arasındaki olası görüşmenin) her an mümkün olarak değerlendirmeliyiz." mesajı verildi.



​​​​​​​Kuzey Kore ve ABD arasında diyaloğa dair somut bir doğrulama olmadığı aktarılan değerlendirmede, buna rağmen "(Washington ve Pyongyang​​​​​​​ arasında) diyalog işaretlerinin mevcut olduğu" ifade edildi.

Trump, 19 Ağustos’taki açıklamasında, Kuzey Kore lideri Kim ile iyi anlaştığını kaydederek, bu yıl sonuna doğru kendisiyle görüşebileceğini belirtmişti.