Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u resmi törenle karşıladı. Törende, tarihte kurulmuş 16 Türk devletini simgeleyen bayraklar ve askerler yer aldı, ayrıca 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung Türkiye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lee’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana kapısında karşıladı. Erdoğan ve Lee tören alanında yerlerini aldıktan sonra iki ülkenin milli marşları çalındı.

Törende, tarihte kurulmuş 16 Türk devletini simgeleyen bayraklar ve askerler yer aldı, ayrıca 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

İş birliğinde yeni adımlar masada

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Lee, merdivenlerde Türkiye ve Güney Kore bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Törenin ardından Erdoğan ve Lee Jae Myung, Külliye’deki ikili görüşmeye geçti. Görüşmede; ikili ilişkiler, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı ve yüksek teknoloji alanlarında iş birliğini daha da geliştirilecek adımlar ele alınacak.

 

