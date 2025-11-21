  1. Ekonomim
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 24-25 Kasım'da Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.

24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır."

