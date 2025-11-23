Güney Kore Devlet Başkanı'ndan vize mesajı: Türk vatandaşlarına K-ETA muafiyeti gelecek mi?

Türkiye’yi ziyaret edecek olan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Türk vatandaşlarının Kore’ye seyahat ederken karşılaştığı Elektronik Seyahat İzni (K-ETA) uygulamasındaki sorunların farkında olduklarını belirtti.

Lee, Türkiye için süreci kolaylaştırmak amacıyla bazı adımlar attıklarını ifade ederek, “Kore, sınırlı sayıda ülke için K-ETA şartını geçici olarak kaldırmış olsa da bu muafiyetlerin gelecek yıl sona ermesi planlanmaktadır. Şu anda bu geçici muafiyetlerin genişletilmesine yönelik acil bir plan bulunmamaktadır” dedi.

Türk vatandaşlarının kore’ye seyahati için K-ETA süreci daha kolay hale getirilecek

Kovid-19 salgını sonrası bazı Türk vatandaşlarının K-ETA’yı kullanışsız bulduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Lee, Kore’nin Türkiye ile halklar arası ilişkileri güçlendirmeye büyük önem verdiğini söyledi. Başkan Lee, “Bu nedenle hükümetimiz, Türk vatandaşlarının Kore'ye seyahatini daha kolay ve kullanıcı dostu hale getirmek için bir dizi adım atmıştır” dedi.

"65 yaş üzerindeki yolcuların K-ETA şartından muaf"

Grup başvurusu, Türkçe destek ve 3 yıllık geçerlilik hatırlatması

Lee, grup başvuruları sayesinde sürecin basitleştirildiğini, dil desteğine Türkçenin eklendiğini ve izin süresinin 3 yıla çıkarıldığını kaydetti. Ayrıca 17 yaşın altındaki çocuklar ile 65 yaş üzerindeki yolcuların K-ETA şartından muaf olduğunu hatırlattı: "Buna yanıt olarak grup başvuruları yoluyla başvuru sürecini basitleştirdik, dil desteğini Türkçeyi de içerecek şekilde genişlettik ve izinlerin geçerlilik süresini 3 yıla uzattık. Ayrıca 17 yaşın altındaki çocuklar ile 65 yaşın üzerindeki yolcular K-ETA şartından muaftır."

"Muafiyetler gelecek yıl sona ermesi planlanmaktadır"

K-ETA'nın, vize muafiyeti bulunan ülkelerin vatandaşları için güvenli ve verimli giriş prosedürleri sağlamak amacıyla uygulandığını belirten Lee, bazı ülkelere tanınan geçici muafiyetlerin ise gelecek yıl sona ereceğini, bu kapsamda muafiyetlerin genişletilmesine yönelik acil bir plan bulunmadığını söyledi:

"K-ETA, vize muafiyeti olan ülkelerin tüm vatandaşları için geçerlidir, güvenli ve verimli giriş prosedürlerini sağlamak açısından önemli bir amaca hizmet etmektedir. Kore, sınırlı sayıda ülke için K-ETA şartını geçici olarak kaldırmış olsa da bu muafiyetlerin gelecek yıl sona ermesi planlanmaktadır ve bu geçici muafiyetlerin genişletilmesine yönelik acil bir plan bulunmamaktadır."

'İlişkilerimiz genişledikçe seyahatin kolaylaştırılmasının önemini tam olarak anlıyoruz'

"Türkiye, kore için uzun süredir dost ve güvenilir bir ortaktır"

Türkiye’nin uzun süredir Kore için dost ve güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayan Lee, kültür, turizm, ticaret, yatırım ve ileri sanayi gibi alanlarda işbirliğinin hızla büyüdüğünü ifade etti. Devlet Başkanı, “Ancak Türkiye, Kore için uzun süredir dost ve güvenilir bir ortaktır, kültür ve turizmden ticaret, yatırım ve ileri sanayiye kadar birçok alanda işbirliğimiz büyümeye devam etmektedir. İlişkilerimiz genişledikçe seyahatin kolaylaştırılmasının önemini tam olarak anlıyoruz" dedi.