Güney Kore'nin eski Devlet Başkanı Yoon'a "dron ihlali" davasında 30 yıl hapis
Güney Kore'de mahkeme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang üzerinde askeri dronlar uçurulmasını emrederek, "düşmana yarar sağlamaktan" suçlu bulup 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yonhap'ın haberine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Yoon'u dron ihlalleri emri vererek "düşmana yarar sağlamak" ve "görevini kötüye kullanmak"tan ötürü suçlu buldu.
Mahkeme, Yoon'un Ekim 2024'te dron ihlalleri emri vererek Pyongyang'ı provoke ettiğini kaydetti.
Yoon'a 30 yıl hapis cezası verilirken, avukatları kararı temyize taşıyacaklarını duyurdu.
Ayrıca dava kapsamında eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a da 30 yıl hapis cezası verildi.
Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci
Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.
Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.