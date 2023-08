Güngör Uras'ı andık

Takip Et

Türk basınının unutulmaz ismi, ekonominin en karmaşık konularının Ayşe Teyze’nin, Ali Rıza Amca’nın anlayacağı dille anlatan Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras vefatının beşinci yılında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) merkez binasında gerçekleştirilen etkinlikle anıldı.

Uzun yıllar sürdürdüğü televizyon programlarından ve EKONOMİ tarafından yayımlanan Ayşe Teyze’nin İzinde kitabında yer alan karikatürlerden oluşan film gösterimleri ile başlayan etkinlikte TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Güngör Uras’ın Eşi Nuran Uras, İktisatçı yazar Ege Cansen yaptı. Etkinlikte düzenlenen panelde gazeteci-yazar Servet Yıldırım, Türkiye'nin en çok tanınan müzayedecilerinden ve sanat küratörlerinden Raffi Portakal, Gazeteci-yazar Vahap Munyar ve Mete Belovacıklı, Tevfik Güngör Uras’ın çok yönlü yazarlığını anılarla anlattı. Moderatörlüğünü televizyon programcısı Berfu Güven'in yaptığı panele iş dünyası temsilcileri de görüşleriyle katkı verdi.

🔴 Türk basınında #ekonomi yazarlığının öncü ve usta kalemi #GüngörUras’ı, aramızdan ayrılışının 5’inci yılında, #EKONOMİGazetesi olarak adına düzenlediğimiz etkinlikle andık. pic.twitter.com/Lbyud1pyVQ — Ekonomi Gazetesi (@nbekonomi) August 18, 2023

Uras’ın Türk iş ve akademi dünyasının önemli isimlerinden aynı zamanda TÜSİAD’ın ilk genel sekreterlerinden biri olduğunu hatırlatan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Ömrünün boyunca hayata Güngör Bey’in baktığı şekilde bakmaya çalışınca temel bir şeyi fark ediyorsunuz: Bir insanı tanımak bir dünyayı tanımaktı. Benim için de Güngör Bey’i tanımak böyleydi. Güngör Uras bir Cumhuriyet çocuğuydu. Bu özelliğini Cumhuriyetimizin 100. yılında vurgulamanın ayrı anlamı olduğunu da düşünüyorum. Türkiye’nin her yanından insanın içinde doğup büyüdüğü şartlardan bağımsız olarak dünyayı tanımak ve anlamak için çabalamasının o insanın hayatında neleri değiştireceğinin somut bir örneğiydi. Bu bilinçle yaşamı boyunca herkesi doğrudan etkileyen ekonomik faaliyetlerin, üretimin ve değerin özünü her bir bireyin anlayabilmesi için var gücüyle çalıştı. Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca ekonomiyiGüngör Uras’ın toplumsal tabana yaydığı terimler ve yaklaşımlar takip etmeyi öğrendi ve sevdi. Yaşamı boyunca toplumsal refahın anahtarı olarak gördüğü sanayi, tarım, üretim, tasarruf ve sağlıklı büyüme Cumhuriyetin ikinci yüzyılı arefesinde hala ülkemiz için gelecek inşaasının temel taşlarını oluşturuyor. TÜSİAD olarak bugün Türk özel sektörünün bağımsız ve gönüllü bir sivil toplum kuruluşu isek bunda hiç şüphesiz ki Güngör Bey’in derneğimizin ilk genel sekreteri olan vizyonu ve deneyimini katkı çok büyüktür. Uras, genel sekreterlik görevini üstlendiği 1974-1980 döneminde ekonomik bilgilerin derlenmesine, değerlendirilmesine ve yayınlanmasına öncelik verdi ve bunu uygun bir kadro oluşturdu. TÜSİAD’ın en büyük kaslarından biri olan araştırma ve yayın çalışmalarının kurumsallaşmasında Güngör Bey’in attığı tohumların payı çok büyük. Güngör Bey’in ve TÜSİAD’ın ilk Başkanı Feyyaz Bekker’in yazdığı Fikir üreten Fabrika TÜSİAD’ın Yılı kitabında Güngör Bey’in yuvarlak masasına çok atıf yapılır. O yuvarlak masa etrafında iş insanlarının, akademisyenlerin tartıştığı fikirler ülkemizin kalkınmasına giden yolda düşünce dünyamızın ufkunu genişletmiştir. Tanıma imkanı bulduğum için şanslı hissettiğim Güngör Uras’ın her daim güleryüzlü mizacı, toleransı benimde yaşam rehberim olmaya devam edecek. Bu anlamlı günde bu mirasın farklı yansımalarını görme ve hissetme şansını yakalayacağız” diye konuştu.

Güngör Uras’ın kaybının Türkiye’nin kaybı olduğunu kaydeden Ege Cansen konuşmasında, “Güngör Uras, yazarken kendiliğinden oluşan bir teknik kullandı Kendine saf ve bakir Anadolu çocuğuyum’ derdi. O yazarken Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca’ olmuştu. Saf ve bakir Anadolu çocuğunu güzel oynuyordu. Anadolu çocuğunu kendine koruyucu duvar yapmıştı. Ancak vizyonu geniş, dünya vatandaşıydı da aynı zamanda. Gazete yazarlığı okurun sesi olmaktır. Bunu iktisatı okuyucuya basit dille anlatarak başardı” dedi.

Servet Yıldırım da, “Birlikte Anadolu’yu gezdiğimiz bir program yaptık.

Gittiğimiz her yerde muhabir gibi çalışırdı. Zaman zaman kaybolurdu. Fabrikanın bir köşesinde bir çalışanla konuşurken bulurduk. Öğrenme merakı bambaşkaydı” diye konuştu.

Vahap Munyar, “O sadece bir köşe yazarı değildi, yazarlığına gazeteciliği, katarak gazete yazarlığında fark yaratmıştı. Sokağa çıkıp muhabirlik yapardı” dedi.

Uras’ın sanata düşkünlüğünü anlatan Raffi Portakal, Ali Rıza Kardüz mahlasıyla restoranları anlattığı yazılarını hatırlattı. Mete Belovacıklı, son zamanlarında yine sokaktaki insanın, Ayşe Teyze’nin, Ali Rıza Amca’nın anlayacağı şekilde ekonomi gazetesi çıkarmak için planları olduğundan bahsetti.

Güngör Uras kimdir?

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, 22 Temmuz 1933 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da TED Yenişehir Koleji'nde tamamlayan Uras, 1955'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Mali Şube'sinden mezun oldu. Uras, 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe hak kazandı. 1994'te ise Marmara Üniversitesi'nde Profesör oldu.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü.