Güngören’de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine koruma talebi

İstanbul’un Güngören ilçesinde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın anne ve babası, hem oğullarının ölümüne ilişkin soruşturmayı hem de kendilerine yöneltildiğini ileri sürdükleri tehditlerle ilgili hukuki süreci titizlikle sürdürüyor. Acılı aile, Bakırköy Adalet Sarayı’na giderek Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görev yapan soruşturma savcısına başvuruda bulundu ve tehdit iddialarına ilişkin şikâyet dilekçesini teslim etti. Yürütülen soruşturma kapsamında, Atlas’ın anne, babası ve kardeşinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Aile Mahkemesi’nden koruma kararı talep edildi.

Öte yandan Atlas Çağlayan'ın annesi ve babası tehditle ilgili ifade vermek için Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Aile Örgütlü Suçlar Bürosu'nda ifade veriyor.

Ne olmuştu?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.