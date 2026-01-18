Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi açıklamalarda bulundu

İstanbul’un Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde, 14 Ocak’ta bir baklavacı önünde çıkan tartışmada E.Ç. tarafından bıçaklanan Atlas Çağlayan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç çocuğun ailesi, mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Anne Gülhan Ünlü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atlas’ın sağlıkçı olma hayali bulunduğunu ve çevresinde çok sevilen bir çocuk olduğunu ifade etti.

"Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi"

Bıçakla dolaşan bir katilin oğlunu öldürmeye geldiğini belirten Ünlü, "Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Benim çocuğumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. Zaten o nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakma olabilir? Bunu asla kabul etmiyorum. Atlas'ı tanımanızı çok isterdim. Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi. Yüzünden nur akardı melek yavrumun. Herkese yardımcı olurdu, okulunda çok sevilen bir çocuktu. Arkadaşları da zaten çiçek gibi çocuklar, melek gibi hepsi. Hepsi zaten yan yana durduğunda anlaşılıyor" diye konuştu.

Ünlü, 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç'nin avukatının savcılıkta müvekkilinin korkutmak amacıyla bıçağı savurduğu iddialarına ilişkin, "Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı. Ben sürekli söylüyorum, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli zaten, geriliyor o çocuk. Ölümcül darbe vuruyor oradan, ölümcül darbe. Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.