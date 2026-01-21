  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı (Video)
Takip Et

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı (Video)

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'ın hastanedeki son anları yer aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı (Video)
Takip Et

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

Ağır yaralanan Atlashastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Olayla ilglii soruşturma çok yönlü sürerken, Atlas Çağlayan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Çağlayan'nı hastanedeki son anları yer aldı.

Suç örgütlerine operasyon: 7 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 89 şüpheli yakalandıSuç örgütlerine operasyon: 7 milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 89 şüpheli yakalandıGündem
İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 4 bin 519'a çıktıİran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 4 bin 519'a çıktıDünya
Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 21 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 