Güngören'de tekstil fabrikasında korkutan yangın

Güngören’de 3 katlı bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi

Olay, Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak’ta faaliyet gösteren fabrikanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın ihbarının ardından çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Binadaki çalışanları tahliye eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.